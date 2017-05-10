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10 мая 2017
15:06:50

Тольяттинские семьи с одним ребенком могут наказать за малодетность

В России предлагают ввести новый налог. Об этом пишут сегодня «Известия» со ссылкой на проект закона, который подготовил директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он отправил инициативу президенту Владимиру Путину.

Налог подразумевается для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком — его размер пока не определен, уточняет газета.

Документ также предполагает дополнительные льготы и поддержку многодетных семьей. В частности, призывают деятельность по воспитанию детей приравнять к трудовой, а также дать право многодетным семьям на бесплатное получение земельных участков с коммуникациями.

Предусмотрено и введение ежемесячных денежных выплат, в зависимости от количества детей в семье: 25 тысяч рублей - семьям с тремя-четырьмя детьми, 45 тысяч - с пятью-семью и 100 тысяч рублей для семей, у которых восемь и более детей.

 




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