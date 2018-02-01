Размер выплаты соответствует величине прожиточного минимума на детей в регионе – 9 967 рублей. Органы социальной защиты продолжают прием документов для назначения нового пособия.
Начальник территориального отдела Центрального округа Министерства социально-демографической и семейной политики губернии Марина Братанова пишет в своем Твиттере, что молодым мамам готовы оказать всяческое содействие в оформлении денежной прибавки к семейному бюджету.
Она отмечает, что необходимый пакет документов минимален – паспорта, свидетельство о рождении и справки о зарплате. Все остальное органы соцзащиты запрашивают самостоятельно.
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