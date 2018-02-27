Он прошел в Самаре. Разведывательные группы выполняли десантирование с вертолета Ми-8 на парашютах Д-6 и совершали марш-бросок на 1 км с оружием и снаряжением
В соревнованиях приняли участие семь команд, представляющих соединения и воинские части Центрального военного округа, всего более 70 военнослужащих.
В общем зачете первое место заняла команда из Тольятти, на втором месте разведчики из Чебаркульского гарнизона, на третьем - команда из Новосибирска.
Фото: structure.mil.ru
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