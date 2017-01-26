Для этого придется установить специальные приборы измерения и учета. Такое требование содержится в федеральном законе «Об охране окружающей среды», оно относится к тем стационарным источникам по всей стране, которые расположены на объектах первой категории по уровню воздействия на окружающую среду.

Вопрос обсуждался на совещании в Минпромторге. Там отметили, что системами измерения и учета выбросов загрязняющих веществ предприятия должны быть оснащены к началу 2018 года.