Для этого придется установить специальные приборы измерения и учета. Такое требование содержится в федеральном законе «Об охране окружающей среды», оно относится к тем стационарным источникам по всей стране, которые расположены на объектах первой категории по уровню воздействия на окружающую среду.
Вопрос обсуждался на совещании в Минпромторге. Там отметили, что системами измерения и учета выбросов загрязняющих веществ предприятия должны быть оснащены к началу 2018 года.
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