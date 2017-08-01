40-летний житель города еще в марте 2015 рассказывал, что от его дома на улице Матросова похищен автомобиль «LADA KALINA». Причиненный ущерб потерпевший оценил в 400 тысяч. Тогда было возбуждено уголовное дело.

И как сообщили в облглавке, подозреваемым стал безработный 52-летний житель села Ново-Еремкино – он уже задержан, признался в содеянном и рассказал, что проник в салон, разбив стекло. Похищенный автомобиль злоумышленник разобрал на запчасти и продал.

Следствие продолжается.