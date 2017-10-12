На этой неделе в больницу за медицинской помощью обратилась 16-летняя девушка, которая получила травмы в результате дорожной аварии, произошедшей вечером 8 октября на улице Победы. Как выяснили в ГИБДД, водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на тольяттинку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С места происшествия он скрылся, не оказав пострадавшей помощь. Сейчас сотрудники органов разыскивают предполагаемого виновника аварии и устанавливают все подробности произошедшего. Если вы можете оказать помощь, звоните по телефонам: 22-80-05, 93-60-61 или обращайтесь в группу розыска на ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. Конфиденциальность гарантируется.