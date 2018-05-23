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23 мая 2018
09:19:22

Тольяттинские полицейские приняли участие в работе «юридической клиники»

За два часа работы за юридической помощью обратились более 10 человек. В городском Управлении МВД России по Тольятти начальник правового отдела Марина Никитик совместно с представителем Общественного совета Еленой Верховой и студентами тольяттинского государственного университета провели прием граждан.

«Это не первый опыт участия сотрудников полиции в работе «Юридической клиники» института права Тольяттинского государственного университета», - отметила полковник внутренней службы Марина Владимировна. «Юридическая клиника» на базе высшего учебного заведения была создана при участии представителя общественного совета при Управлении Елены Верховой.

Основная цель этого проекта – содействие социально-незащищенным гражданам и молодежи в защите их прав и законных интересов. В основном, вопросы жителей города касались хода расследования конкретных уголовных дел, организации гражданско-правовых отношений и соблюдения действующего законодательства. Некоторые высказали свои предложения по повышению эффективности работы городской полиции и по организации различных профилактических акций.

В ходе приема сотрудники полиции и общественники дали аргументированные ответы на вопросы посетителей. Все поступившие заявления и жалобы были приняты. Те обращения, по которым требуется проведение дополнительных проверок, в ближайшее время будут направлены руководителям подразделений для принятия решений.

По словам Елены Верховой, подобные мероприятия необходимы жителям Тольятти. «С одной стороны, мы реализуем требования руководства страны по открытости органов правопорядка для населения, с другой, своей работой мы вносим реальный вклад в разрешение частной правовой проблемы. Иногда это даже не касается сферы МВД»,- прокомментировала общественница.

Фото: УМВД по Тольятти




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