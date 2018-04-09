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09 апреля 2018
10:08:20

Тольяттинские пловцы выступят на всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин»

Традиционный турнир по плаванию с участием сильнейших юношей страны в возрасте 13-14 лет и лучших девушек 11-12 лет пройдет с 11 по 15 апреля в Санкт-Петербурге. В нем примут участие более 900 спортсменов из 66 регионов РФ, а также гости из ближнего зарубежья – Азербайджана и Эстонии.

В состав команды Самарской области вошли 7 человек - 4 парня и 3 девушки.  Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, это Владислав Битнер, Арсений Дождиков, Тимофей Мельников и Ярослав Чичайкин, Регина Ан, Анна Кузнецова и Вера Феоктистова.

Помимо тольяттинцев, которых в поездке сопровождает тренер Владимир Лоскутов, в сборную губернии также пробились четыре представительницы Новокуйбышевска и пятеро пловцов из Самары В течение четырех дней юные спортсмены разыграют в Северной Пальмире 20 комплектов медалей. 

Фото: tgl-sport.ru




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