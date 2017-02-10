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10 февраля 2017
09:30:35

Тольяттинские пловцы поучаствуют в Детской лиге плавания «Поволжье»

Делегация КСДЮСШОР «Олимп» выехала в Пензу, где пройдет турнир на призы заслуженного тренера России  Г.В. Долговой. С 10 по 12 февраля 78 наших юных спорстменов под руководством тренеров Натальи Кургановой, Владимира Лоскутова и Ильи Московского будут в 50-метровом бассейне местного Дворца водного спорта «Сура» оспаривать награды соревнований в четырех возрастных группах (2003-2004, 2005, 2006 и 2007 г.р.).

Ребята готовятся состязаться на индивидуальных дистанциях 50, 100 и 200 метров баттерфляем, на спине, брассом и вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием, а также в эстафетах 8х50 — смешанной вольным стилем и смешанной комбинированной. Помимо этого, по итогам турнира будут определены победители и призеры в многоборье (по сумме очков таблицы FINA).

 

Фото КСДЮШОР "Олимп"




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