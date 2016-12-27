Прием заявок будет идти до 1 февраля 2017 года. К участию приглашаются работники образовательных организаций, организаций культуры, спорта и туризма, социально-реабилитационных учреждений, медицинских, а также средств массовой информации. Конкурс проводится Фондом преподобного Серафима Саровского при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Для победителей предусмотрены 3 вида наград – почётное звание «Серафимовский учитель», лауреат педагогической премии Фонда, поощрительная премия. Награждение пройдет в Святото-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в Нижегородской области. Кроме того, лучшие работы будут опубликованы в сборниках образовательных программ. С полной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте благотворительного фонда Серафима Саровского.