Три воспитанника КСДЮСШОР «Олимп» сегодня отправляются на соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями. Ольга Потешкина летит в Киров на чемпионат страны среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Турнир пройдет с 20 по 23 марта.
В Краснодаре с 21 по 25 число будут соревноваться россияне с поражением опорно-двигательного аппарата. Туда едут Алексей Кныш и Сергей Сухарев. Все в сопровождении своих наставников.
Фото: tgl-sport.ru
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