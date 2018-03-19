Три воспитанника КСДЮСШОР «Олимп» сегодня отправляются на соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями. Ольга Потешкина летит в Киров на чемпионат страны среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Турнир пройдет с 20 по 23 марта.

В Краснодаре с 21 по 25 число будут соревноваться россияне с поражением опорно-двигательного аппарата. Туда едут Алексей Кныш и Сергей Сухарев. Все в сопровождении своих наставников.

Фото: tgl-sport.ru