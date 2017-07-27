Как сообщили в горадминистрации, опыт прошлого года, когда новые павильоны из эстетических соображений делали из оргстекла, оказался печальным. Несмотря на вандалоустойчивый материал, нерадивые горожане умудряются выбивать стекла или снимать их в собственных целях.

К гарантийным случаям воровство не относится, а потому восстанавливать павильоны приходится за счет бюджета. Тем временем, в городской казне средства на эти цели не предусмотрены.

В департаменте дорожного хозяйства и транспорта добавили, что в текущем году в городе появится 37 новых остановок общественного транспорта. При этом 21 павильон сделают из металла и лишь 16 – из оргстекла. Стеклянные остановки будут установлены только на пути городского экскурсионного маршрута.