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01 февраля 2017
10:37:17

Тольяттинские оперативники раскрыли серию разбоев 10-летней давности

По данным следствия, объявленный в федеральный розыск подозреваемый скрывался и жил по поддельным документам. Сейчас он арестован.

Похожие случаи вооруженных нападений на жителей Тольятти происходили в январе 2007 года. Злоумышленник, угрожая ножом, похищал ценные вещи у людей прямо на улице. То, что это дело рук одного человека, оперативники установили сразу. Кто это может быть, тоже. А вот место нахождения предполагаемого преступника полицейские выяснили лишь несколько дней назад. Он доставлен в отдел.

У сотрудников полиции есть все основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к другим противоправным деяниям, совершенным на территории региона, добавили в ГУ МВД по Самарской области. Ведется следствие.




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