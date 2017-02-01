По данным следствия, объявленный в федеральный розыск подозреваемый скрывался и жил по поддельным документам. Сейчас он арестован.
Похожие случаи вооруженных нападений на жителей Тольятти происходили в январе 2007 года. Злоумышленник, угрожая ножом, похищал ценные вещи у людей прямо на улице. То, что это дело рук одного человека, оперативники установили сразу. Кто это может быть, тоже. А вот место нахождения предполагаемого преступника полицейские выяснили лишь несколько дней назад. Он доставлен в отдел.
У сотрудников полиции есть все основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к другим противоправным деяниям, совершенным на территории региона, добавили в ГУ МВД по Самарской области. Ведется следствие.
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