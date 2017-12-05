Испытания ждут 6 декабря будущих выпускников по всей России. Никаких принципиальных изменений в процедуре в этом учебном году нет. Региональное министерство образования обратит особое внимание на школы и муниципалитеты, в отношении которых были вопросы по объективности проведения сочинения в предыдущие годы.

На местах традиционно будут работать общественные наблюдатели. Напомним, успешное написание работы является допуском к ЕГЭ. Темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена.