Испытания ждут 6 декабря будущих выпускников по всей России. Никаких принципиальных изменений в процедуре в этом учебном году нет. Региональное министерство образования обратит особое внимание на школы и муниципалитеты, в отношении которых были вопросы по объективности проведения сочинения в предыдущие годы.
На местах традиционно будут работать общественные наблюдатели. Напомним, успешное написание работы является допуском к ЕГЭ. Темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена.
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