Накануне в Адлере завершился чемпионат страны по длинным метаниям, параллельно шёл зачет первого этапа Кубка России.
На первую ступень пьедестала почета поднялась Софья Палкина, став победителем соревнований среди юниорок до 23 лет с результатом 66,22 м. Среди юношей до 18 лет серебряным призером соревнований стал Олег Якушкин, его результат 64,78 м.
Во время проведения соревнований состоялось чествование «Лучших легкоатлетов 2017 года». Награду в номинации «Лучшая молодая спортсменка» получила Софья Палкина. Награду в номинации «Прорыв года» получил серебряный призер чемпионата мира в Лондоне Валерий Пронкин.
Награды спортсменам вручали главный тренер сборных команд России Юрий Борзаковский и спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников.
Фото: http://tgl-sport.ru
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