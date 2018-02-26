Накануне в Адлере завершился чемпионат страны по длинным метаниям, параллельно шёл зачет первого этапа Кубка России.

На первую ступень пьедестала почета поднялась Софья Палкина, став победителем соревнований среди юниорок до 23 лет с результатом 66,22 м. Среди юношей до 18 лет серебряным призером соревнований стал Олег Якушкин, его результат 64,78 м.

Во время проведения соревнований состоялось чествование «Лучших легкоатлетов 2017 года». Награду в номинации «Лучшая молодая спортсменка» получила Софья Палкина. Награду в номинации «Прорыв года» получил серебряный призер чемпионата мира в Лондоне Валерий Пронкин.

Награды спортсменам вручали главный тренер сборных команд России Юрий Борзаковский и спортивный директор ВФЛА Андрей Крупорушников.

Фото: http://tgl-sport.ru