слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
02 марта 2017
11:30:52

Тольяттинские лыжники еще успеют в этом сезоне побегать за наградами

В эти выходные в Тольятти пройдет XXХ Открытый лыжный марафон в рамках серии лыжных марафонов России «RUSSIALOPPET». Как рассказали в мэрии города, в этом году мероприятие посвящено пятидесятилетию АВТОВАЗа и выпуску первого легкового автомобиля. Для участия в соревнованиях до 3 марта необходимо подать заявку в оргкомитет соревнований, а также представить справку о состоянии здоровья, заверенную врачом или специализированным медицинским учреждением и страховку от несчастного случая.

Предварительные заявки принимаются: по электронной почте t-sdushor1@mail.ru и телефону 76-65-40.

Регистрация участников марафона проводится по адресу: г. Тольятти, Автозаводской район, ул. Маршала Жукова, 49: до 3 марта с 10:00 до 18:00. Для иногородних спортсменов предоставляется дополнительное время на регистрацию — 4 марта с 8:00 до 10:00, добавили в мэрии Тольятти.

Программа марафона - в прикрепленном документе Программа-марафона.doc

 




Последние новости Тольятти

02 марта
16:46
Водитель бросил на дороге сбитого им пожилого тольяттинца

Но бегал от полиции виновник ДТП недолго

02 марта
14:49
Мартовские рейды в Тольятти: ГИБДД выбрала даты

Всего в первом весеннем месяце будет 11 мероприятий с применением группового метода несения службы

02 марта
14:44
Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти провели для студентов «краш-курс»

ГИБДД России запустила социальную кампанию «Сложности перехода»

02 марта
13:54
В России обсуждается вопрос о выплате пособия при рождении первого ребенка

Власти Башкирии готовы платить 300 тысяч рублей

02 марта
13:42
Котельные и тепловые сети Тольятти готовы к приходу «большой воды»

Стратегические объекы Самарского филиала «Т Плюс» и ОАО «Предприятие тепловых сетей» ждут паводок во всеоружии.

02 марта
13:37
Через таможню в Курумоче пытались тайно провезти крупную партию ювелирных изделий

Эксперты оценили их стоимость почти в 4 миллиона рублей

02 марта
12:25
Кокорина хотят лишить водительских прав

Футболист петербургского "Зенита"неоднократно нарушал правила дорожного движения

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+