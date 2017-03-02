В эти выходные в Тольятти пройдет XXХ Открытый лыжный марафон в рамках серии лыжных марафонов России «RUSSIALOPPET». Как рассказали в мэрии города, в этом году мероприятие посвящено пятидесятилетию АВТОВАЗа и выпуску первого легкового автомобиля. Для участия в соревнованиях до 3 марта необходимо подать заявку в оргкомитет соревнований, а также представить справку о состоянии здоровья, заверенную врачом или специализированным медицинским учреждением и страховку от несчастного случая.
Предварительные заявки принимаются: по электронной почте t-sdushor1@mail.ru и телефону 76-65-40.
Регистрация участников марафона проводится по адресу: г. Тольятти, Автозаводской район, ул. Маршала Жукова, 49: до 3 марта с 10:00 до 18:00. Для иногородних спортсменов предоставляется дополнительное время на регистрацию — 4 марта с 8:00 до 10:00, добавили в мэрии Тольятти.
Программа марафона - в прикрепленном документе Программа-марафона.doc
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