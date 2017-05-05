Об этом сообщили в горадминистрации, отметив, что в городе и области сохраняется высокая пожарная опасность.
На территории Тольятти установлен особый противопожарный режим, который предусматривает ряд ограничений, в том числе запрет на посещение лесов, не допускается въезд транспортных средств на территорию леса.
На территории города запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухие ветки, а также применять пиротехнические изделия, за исключением фейерверков на специальных площадках в рамках общегородских мероприятий на День Победы и День города.
В городских лесах осуществляется видеонаблюдение и патрулирование. За нарушение требований пожарной безопасности для горожан предусмотрен штраф в размере от 3000 до 5000 рублей. Виновникам лесного пожара может грозить и уголовная ответственность.
В случае обнаружения возгораний в лесу необходимо звонить по телефону "112" или "01".
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