Об этом сообщили в горадминистрации, отметив, что в городе и области сохраняется высокая пожарная опасность.

На территории Тольятти установлен особый противопожарный режим, который предусматривает ряд ограничений, в том числе запрет на посещение лесов, не допускается въезд транспортных средств на территорию леса.

На территории города запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухие ветки, а также применять пиротехнические изделия, за исключением фейерверков на специальных площадках в рамках общегородских мероприятий на День Победы и День города.

В городских лесах осуществляется видеонаблюдение и патрулирование. За нарушение требований пожарной безопасности для горожан предусмотрен штраф в размере от 3000 до 5000 рублей. Виновникам лесного пожара может грозить и уголовная ответственность.

В случае обнаружения возгораний в лесу необходимо звонить по телефону "112" или "01".