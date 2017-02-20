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20 февраля 2017
12:11:36

Тольяттинские коммунальщики пояснили, что за письма приходят детсадам и школам Тольятти

Как сказано в разъяснении ПО КХ г.о. Тольятти, на минувшей неделе в городских СМИ появилась информация о рассылке со стороны компании писем, направляемых в детские сады и школы Центрального и Комсомольского районов (в Автозаводском районе эти услуги оказывает ОАО "ТЕВИС"). В письмах сообщается, что учреждениям необходимо заключить с ПО КХ договоры водоотведения, предварительно рассчитав объем сточных вод, поступающих с их территории в систему ливневой канализации, обслуживанием которой занимается ОАО "ПО КХ".

Это вызвало определенное беспокойство у ряда горожан, предположивших, что детским садам и школам придется платить большие деньги "за дождь и снег". Между тем, подобные опасения совершенно беспочвенны, отметили в компании.

Указанные письма действительно рассылаются, в них сообщается, в том числе, о размере платежа: с одного учреждения он будет составлять от 350 до 1500 рублей в год в зависимости от размера занимаемой территории. Оплата коммунальных услуг является обязанностью каждой организации. Аналогичные договоры заключаются во всех муниципальных образованиях страны, добавили в компании.




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