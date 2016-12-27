Прибор, позволяющий повысить качество автомобилей LADA, создали в ТГУ и за это университет стал лауреата конкурса «100 лучших товаров России».

Диплом лауреата проректору по научно-инновационной деятельности ТГУ Сергею Петерайтису и начальнику научно-исследовательского отдела «Автоматических систем контроля» Анатолию Решетову 26 декабря вручил первый вице-мэр Тольятти Алексей Бузинный.

Разработка Тольяттинского госуниверситета необходима для механосборочного производства ОАО «АВТОВАЗ», где как ни в одном другом подразделении автогиганта должны строго соблюдаться геометрические параметры деталей составных частей двигателя, коробки передач и шасси. В ТГУ считают, что на Волжском автозаводе изобретение должно быть около каждого станка. Разумеется, там и раньше устанавливали приборы итальянского производства для контроля размеров деталей автомобиля, но к настоящему моменту они устарели (работают с 70-х годов 20 века).

Чем идеальнее обработана на станке деталь, тем дольше машина может эксплуатироваться без поломок. Значение имеет даже ошибка, размером в 10 раз тоньше человеческого волоса. Чтобы минимизировать количество неточностей, в ТГУ и создали информационно-измерительную систему, заслужившую право называться одним из лучших товаров в России.

В конкурсную заявку Тольяттинского госуниверситета вошёл и отзыв АВТОВАЗа о работе прибора, который контролирует размерные параметры детали после её обработки. Заводским специалистам электронный помощник понравился. Так же положительно о приборе высказались специалисты государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний г.о. Тольятти, находящегося в ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Кстати, прибор, созданный в ТГУ, ещё и дешевле зарубежных аналогов: 10-15 тысяч евро в среднем стоит результат работы специалистов в иностранных лабораториях, в среднем в 1900 евро обойдётся прибор, созданный инженерами, конструкторами и программистами Тольяттинского государственного университета. Функции у обоих приборов будут одинаковыми.

Помимо Анатолия Решетова непосредственное отношение к изобретению системы контроля размерных параметров детали после обработки имеют специалисты отдела «Автоматические системы контроля»: Александр Конаш, Владимир Шелеметьев, Сергей Новиков, Дмитрий Тишин, Сергей Боронтов, Анатолий Галкин, Алексей Заятров, Евгений Бабошин, Александр Калинин и единственная женщина в этом коллективе Любовь Матвеева, она отвечала за внешний вид прибора.

Разработчики наукоёмкой продукции ТГУ не намерены останавливаться на достигнутом. Сейчас в отделе «Автоматические системы контроля» ведутся испытания робота, способного не просто фиксировать дефект, но и сортировать мельчайшие детали по разным ёмкостям: в одну сторону робот складывает ту продукцию, которая не соответствует нужным для производства размерам, а в другую – детали, годные для дальнейшего применения.

Робот изготавливается по заказу одного из предприятий Татарстана (ОАО «Электросоединитель»). На минувшей неделе в Тольяттинский госуниверситет приезжал заказчик с партией промеренных деталей для проверки метрологических характеристик робота. По результатам замеров в автоматическом режиме из общего потока были отсортированы детали, не соответствующие заданным требованиям.

Заказчик убедился в возможностях робота и попросил внести несколько доработок в конструкцию. В настоящее время продолжаются испытания на бесперебойность функционирования установки, а уже в будущем году пройдёт заключительный этап сдачи робота в эксплуатацию на территории предприятия заказчика.