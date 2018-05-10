слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
10 мая 2018
12:30:07

Тольяттинские инженеры переведут на природный газ машины московских таксопарков

Группа компаний «АТС» - резидент «Жигулёвской долины».

В мае 2018 силами инженеров «АТС» были проведены процедуры инжиниринга для перевода на природный газ автомобилей одного из столичных таксопарков.

По словам представителей компании «АТС-СЕРВИС» все процедуры, основанные на богатом опыте выпуска серийной LADA Vesta CNG, и включающие в себя разработку решений и документации, позволяющие перевести на метан автомобили клиента, были проведены в кратчайшие сроки. В числе полного перечня работ можно упомянуть разработку, изготовление и установку уникального кронштейна для крепления ГБО (газо-баллонное оборудование) в багажном отделении и подкапотном пространстве. Кроме того, в рамках первого этапа сотрудничества ГБО было установлено на два автомобиля, которые уже используются для работы в такси. Одна из моделей – Ford Focus в кузове универсал, вторая модель уточняется.

Всего московский таксопарк планирует перевести на метан порядка 800 машин, что будет сделано силами «АТС-СЕРВИС» в течение ближайших месяцев.




Последние новости Тольятти

11 мая
7:47
Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира

В четверг поздно вечером наши хоккеисты проиграли команде Чехии

11 мая
7:30
В Тольятти начинаются отключения горячей воды

Как обычно по весне они становятся следствием гидравлических испытаний коммунальщиков

11 мая
7:25
Третий тестовый матч на «Самара Арене» сыграет «Лада-Тольятти»

16 мая наши футболисты встретятся с командой «Носта» из Новотроицка

11 мая
7:14
В Самарской области водитель легковушки погиб в перевернувшейся машине

ДТП произошло накануне в Борком районе губернии

11 мая
7:10
В Тольятти за прошедший месяц выполнили ямочный ремонт на семи тысячах квадратных метров дорог

Об этом сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов

11 мая
6:57
Тольяттинский ОМОН приглашает мужчин на службу

Звоните в отдел кадров по телефону: 25-95-68.

10 мая
13:41
В Самару привезут Кубок Чемпионата мира по футболу

Торжественная церемония приветствия легендарного трофея состоится 13 мая на площади Куйбышева.


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+