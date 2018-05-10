Группа компаний «АТС» - резидент «Жигулёвской долины».

В мае 2018 силами инженеров «АТС» были проведены процедуры инжиниринга для перевода на природный газ автомобилей одного из столичных таксопарков.

По словам представителей компании «АТС-СЕРВИС» все процедуры, основанные на богатом опыте выпуска серийной LADA Vesta CNG, и включающие в себя разработку решений и документации, позволяющие перевести на метан автомобили клиента, были проведены в кратчайшие сроки. В числе полного перечня работ можно упомянуть разработку, изготовление и установку уникального кронштейна для крепления ГБО (газо-баллонное оборудование) в багажном отделении и подкапотном пространстве. Кроме того, в рамках первого этапа сотрудничества ГБО было установлено на два автомобиля, которые уже используются для работы в такси. Одна из моделей – Ford Focus в кузове универсал, вторая модель уточняется.

Всего московский таксопарк планирует перевести на метан порядка 800 машин, что будет сделано силами «АТС-СЕРВИС» в течение ближайших месяцев.