Сегодня в очередном матче чемпионата КХЛ "Лада" примет на своем льду столичный ЦСКА.



Минувший сезон стал для армейцев удачным. Москвичи стали обладателями Кубка Континента (вручается победителю регулярного сезона), опередив на два очка ярославский «Локомотив».



В плей-офф ЦСКА сначала выбил из борьбы за Кубок Гагарина «Слован» (4:0), потом отправил в досрочный отпуск «Торпедо» (4:1), а в полуфинале победил СКА (4:0). Соперником армейцев в финале был магнитогорский «Металлург». Это соперничество стало украшением чемпионата. Лишь в первом матче серии, который ЦСКА выиграл 5:1, преимущество одной из команд было столь весомым. Остальные шесть матчей завершились с преимуществом той или иной команды в одну-две шайбы. В седьмом решающем матче победу со счетом 3:1 одержали уральцы, которые и стали обладателями почетного трофея.



В межсезонье ЦСКА покинула главная «звезда» команды – нападающий Александр Радулов стал игроком «Монреаль Канадиенс». Еще одна ощутимая потеря – уход защитника Никиты Зайцева, отправившегося в «Торонто Мэйпл Лифс». Появились в команде и новички. Так, линию нападаения усилили опытный Александр Попов, от услуг которого отказался «Авангард» (в ЦСКА Александр сразу стал одним из лидеров), канадец Грег Скотт (три последних сезона отыграл за шведский «Брюнес», где был на ведущих ролях), уже по ходу сезона клуб достиг договоренности о переходе в ЦСКА из «Далласа» Валерия Ничушкина, права на которого принадлежали московскому «Динамо».

Впрочем, и без новичков, состав ЦСКА очень неплох. Достаточно сказать, что практически полтора месяца армейцы играют без своих травмированных лидеров – словенца Яна Муршака и француза Стефана да Косты. С их выздоровлением ЦСКА, безусловно, станет еще сильнее. Пока же армейцы занимают второе место на Западе вслед за СКА. В их отсутствие роль голеадора взяли на себя Валерий Ничушкин и Кирилл Петров.

В обороне Игорь Ожиганов играет результативно, набрав очков больше, чем за весь предыдущий сезон (7+11). Его партнер по обороне Богдан Киселевич является лучшим в команде по числу голевых передач - их у защитника сборной России семнадцать. Ворота ЦСКА защищают голкиперы сборных России (Илья Сорокин) и Швеции (Виктор Фаст).



Пока армейцы занимают второе место на Западе вслед за СКА (91 очко после 41 матча). «Лада» на сегодняшний день занимает 12 место в конференции «Восток» (48 очков, 41 игра). В нынешнем сезоне соперники уже встречались: В Москве победу со счетом 6:1 одержал ЦСКА.



Свои предыдущие матчи соперники провели до перерыва в чемпионате: «Лада» в Москве в овертайме одолела «Спартак» (3:2), а армейцы дома взяли верх над «Витязем» (5:2).



В составе ЦСКА играет защитник Григорий Панин, ранее выступавший за "Ладу". Из состава "Лады" опыт выступлений в армейской команде имеет нападающий Никита Филатов.