В грузинском городе Батуми продолжаются поединки личного первенства континента по шахматам среди мужчин. Участие в соревнованиях принимают 150 шахматистов из 34 стран старого света. Тольятти представляют международные гроссмейстеры, мастера спорта Александр Предке и Санан Сюгиров.

После шести проведенных туров семь шахматистов имеют в своих активах по 5 набранных очков, среди них — наш Санан Сюгиров. У Александра Предке — на пол-очка меньше.

Фото: tgl-sport.ru