Спортсменки КСДЮСШОР «Олимп» накануне вылетели в Дубай. Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации. Мероприятия в рамках соревнований «Emirates Asian and GCC Rhythmic Gymnastics Cup» пройдут с 30 ноября по 4 декабря.

Спортивную честь нашей школы под руководством тренеров-преподавателей Юлии Климовой и Екатерины Пешехоновой будут защищать пятеро гимнасток — Полина Гончарова (2001 г.р.), Яна Беленчук, Софья Перина (обе — 2005), София Алиева (2007) и Вероника Васильева (2009).

Соревновательная часть программы уместится в два дня — 1 и 2 декабря, а 3-го числа для участников турнира проведут мастер-класс в исполнении 3-кратного чемпиона мира по ритмической гимнастике Александра Буклова и многократной чемпионки России в групповых упражнениях Анны Епифановой. На следующий день тольяттинская делегация отправится домой.

Фото: http://tgl-sport.ru