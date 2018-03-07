слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
07 марта 2018
09:44:21

Тольяттинские гандболистки выиграли первенство страны среди девушек до 18 лет

Соревнования завершились в Ростове.  Участие в них принимала команда Самарской области, составленная из представителниц КСДЮСШОР «Олимп». Соперниками наших девушек были восемь сильнейших коллективов из Москвы и Подмосковья, Ростовской области, Ставрополья, Краснодара, Волгограда, Астраханской области и Санкт-Петербурга.

В заключительной встрече тольяттинки обыграли Краснодар со счетом 27:24 и обеспечили себе золотые медали по итогам первенства страны!

Команда чемпионок: Василиса Аринина, Валерия Багрова, Ева Демидович, Каролина Кашамова, Валерия Кирдяшева, Полина Масалова, Елена Михайличенко, Марина Никишина, Алёна Саушкина, Елена Смирнова, Алина Тищенко, Валентина Томилина, Оксана Устимчук, Татьяна Уткина, Анастасия Фингарет, Ксения Чинахова.

Кстати, пять девушек из этого состава с 12 по 26 марта проведут учебно-тренировочный сбор в Ростове-на-Дону. Это вратарь Алина Тищенко, левый полусредний Елена Смирнова, разыгрывающие Валерия Кирдяшева и Елена Михайличенко, правый крайний Оксана Устимчук 

Россиянки с 23 по 25 марта сыграют в товарищеском турнире с участием четырёх сборных . Известно, что это будут Белоруссия и Польша, ещё один участник определится позже.




Последние новости Тольятти

07 марта
12:58
Владимир Путин посетил в Самаре булочно-кондитерский комбинат

Компанию ему составил глава региона Дмитрий Азаров

07 марта
12:10
Названы самые опасные города мира

Рейтинг составила мексиканская неправительственная организация

07 марта
11:33
Движение большегрузов во время строительства транспортной развязки на трассе М-5 в Тольятти нужно ограничивать

На этом настаивают тольяттинские депутаты.

07 марта
11:30
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Самарской области за последнюю неделю резко выросла

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, сразу на 41%.

07 марта
11:12
Организаторы «Тремоло» напоминает тольяттинцам: чем раньше, тем дешевле

Сайт volgaclassic.ru – вот адрес, по которому прямо сейчас можно купить билет на XI фестиваль музыки и искусств со скидкой 50%.

07 марта
10:36
В Тольятти начала работать «Школ искусств Центрального района»

6 марта в Тольятти состоялось ее торжественное открытие

07 марта
10:30
В Жигулевске со следующей недели начинают работать мобильные комплексы офтальмологической помощи

Врачи будут принимать пациентов с различной патологией органов зрения в будние дни с 9.00 до 14.00


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+