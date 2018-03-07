Соревнования завершились в Ростове. Участие в них принимала команда Самарской области, составленная из представителниц КСДЮСШОР «Олимп». Соперниками наших девушек были восемь сильнейших коллективов из Москвы и Подмосковья, Ростовской области, Ставрополья, Краснодара, Волгограда, Астраханской области и Санкт-Петербурга.

В заключительной встрече тольяттинки обыграли Краснодар со счетом 27:24 и обеспечили себе золотые медали по итогам первенства страны!

Команда чемпионок: Василиса Аринина, Валерия Багрова, Ева Демидович, Каролина Кашамова, Валерия Кирдяшева, Полина Масалова, Елена Михайличенко, Марина Никишина, Алёна Саушкина, Елена Смирнова, Алина Тищенко, Валентина Томилина, Оксана Устимчук, Татьяна Уткина, Анастасия Фингарет, Ксения Чинахова.

Кстати, пять девушек из этого состава с 12 по 26 марта проведут учебно-тренировочный сбор в Ростове-на-Дону. Это вратарь Алина Тищенко, левый полусредний Елена Смирнова, разыгрывающие Валерия Кирдяшева и Елена Михайличенко, правый крайний Оксана Устимчук

Россиянки с 23 по 25 марта сыграют в товарищеском турнире с участием четырёх сборных . Известно, что это будут Белоруссия и Польша, ещё один участник определится позже.