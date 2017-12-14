В четвертьфинале мирового первенства, которое проходит в эти дни в Германии, сборная России проиграла команде Норвегии со счетом 17:34. В составе россиянок, напомню, выступали игроки тольяттинской «Лады» Полина Ведёхина, Дарья Дмитриева и Елена Уткина.
Главный тренер женской сборной России по гандболу извинился за это поражение. «Это была безобразная и очень плохая игра», — сказал Евгений Трефилов.
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Об этом сообщила пресс-служба университета.
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