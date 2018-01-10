Команда «Лада» проведет во Франции матч второго тура групповой фазы Кубка ЕГФ с клубом «Исси», который состоится 12 января.



Участницами этой поездки под руководством тренера Александра Хомутова являются 18 гандболисток. Вратари - Анастасия Лагина и Елена Уткина. Полевые игроки – Валентина Барынина, Полина Ведёхина, Мария Гафонова, Дарья Дмитриева, Ксения Дьяченко, Наталья Иванова, Юлия Какмоля, Анна Краснова, Екатерина Кудрявцева, Елена Михайличенко, Анастасия Новосёлова, Алёна Носикова, Александра Санникова, Ирина Снопова, Кристина Тарасова и Ольга Щербак.



Отъезд тольяттинской делегации от УСК «Олимп» в аэропорт «Курумоч» состоялся сегодня заполночь. То есть в дальний путь волжанки тронулись спустя всего лишь четыре часа после окончания вторничного поединка чемпионата России с «Университетом». В четвертом часу ночи ожидается их вылет из Самары в Стамбул, а оттуда – в Париж. От аэропорта «Шарль-де-Голль» до пригорода французской столицы под названием Исси-ле-Мулино команда будет добираться около получаса и перед обедом остановится в отеле «Ibis Val de Seine».



Остаток дня вплоть до вечера четверга «Лада» посвятит активному отдыху. Ее единственная тренировка намечена на 17.00 11 января. А на следующий день на стадионе «Пьер де Кубертен» в Париже состоится игра автозаводчанок с клубом «Issi Paris Hand» («Исси Пари Онд»), начало которой в 20.30 по местному времени (23.30 тлт). Один из двух залов введенной в строй 80 лет назад арены, предназначенный для игровых видов спорта, способен вместить порядка 4000 болельщиков. Судить матч готовятся шведские сестры-арбитры Мария и Сафия Беннани, делегат ЕГФ – испанец Пабло Пермуй.



Трехкратные вице-чемпионки Франции в нынешнем сезоне в своем национальном первенстве пока выбиваются из привычного графика, занимая в нем пятое место среди дюжины коллективов (семь побед и пять поражений в 12 матчах). Зато в Кубке ЕГФ «львицы» пока безупречны. Одну локальную неудачу, причем чувствительную, они в нем все же потерпели, проиграв в первом матче третьего раунда в Венгрии «Эрду» (21:31).

Но это не помешало им чудесным образом проникнуть в групповую фазу благодаря полноценному реваншу через неделю в ответном домашнем бою (31:20). До мадьярок «Исси» во втором раунде квалификации успешно преодолел печально знакомый «Ладе» по прошлогоднему выступлению в групповой еврокубковой стадии барьер в лице норвежского клуба «Глассверкет». Он был переигран парижанками и в гостях (26:17), и дома (23:22).



С тем же результатом (23:22) подопечные 40-летнего Арно Гонде взяли верх на выезде над лидером нынешнего чемпионата Норвегии клубом «Виперс» на старте групповой фазы Кубка ЕГФ и вместе с «Ладой» после первого тура возглавили турнирную таблицу группы «В». В среду, за два дня до очной встречей с нею «львицы» в очередном матче внутреннего чемпионата сыграют дома с клубом «Безансон», которого тольяттинки выбили из розыгрыша европейского трофея на предыдущей стадии.

Этот матч парижанки проведут в том же столичном зале, что и с россиянками, хотя обычно принимают своих гостей в Исси-ле-Мулино. Но родной для них Дворец спорта имени Робера Карпентье сейчас занят. Потому-то и с волжанками они вынуждены встречаться не в уик-энд, как это принято в еврокубках, а в пятницу, что и повлекло за собой перенос сегодняшнего матча «Лада» - «Университет» на один день назад.

ГК "Лада"