Тольяттинские гандболистки – серебряные призеры чемпионата страны нынешнего сезона

С этой приятной новости сегодня началось аппаратное совещание в городской администрации. Гандбольная команда "Лада" выиграла серебрянные медали чемпионата РФ, уступив лишь команде из Ростова-на-Дону. Ходили слухи об уходе из команды олимпийской чемпионки Дарьи Дмитриевой. Но клубу удалось решить этот вопрос. Хотя за Дмитриеву боролись многие имениты клубы, прославленная гандболистка и триумфатор Олимпийских игр в Рио все-таки осталась в Тольятти. Продолжит работать в клубе и главный тренер команды Левон Акопян.