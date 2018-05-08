Тольяттинские гандболистки – серебряные призеры чемпионата страны нынешнего сезона
С этой приятной новости сегодня началось аппаратное совещание в городской администрации. Гандбольная команда "Лада" выиграла серебрянные медали чемпионата РФ, уступив лишь команде из Ростова-на-Дону. Ходили слухи об уходе из команды олимпийской чемпионки Дарьи Дмитриевой. Но клубу удалось решить этот вопрос. Хотя за Дмитриеву боролись многие имениты клубы, прославленная гандболистка и триумфатор Олимпийских игр в Рио все-таки осталась в Тольятти. Продолжит работать в клубе и главный тренер команды Левон Акопян.
Об этом на аппаратном совещании в городской администрации сообщил глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов
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