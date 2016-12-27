Первенство континента по фигурному катанию пройдет в чешской Остраве в конце января. Сборная команда России была сформирована на завершившемся недавно чемпионате России по спортивному принципу.
Три «путевки» на чемпионат Европы получили спортсмены, занявшие первые места во всех видах. Запасными числятся воспитанники тольяттинского фигурного катания Андрей Лазукин и танцевальная пара Софья Евдокимова – Егор Базин.
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