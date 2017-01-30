За награды поборются Софья Евдокимова и Егор Базин. В четверг, 2 февраля, танцевальные пары будут показывать короткую программу, а 4 февраля – произвольную.

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«Софья и Егор – воспитанники нашего известного тренера Олега Судакова. Это перспективные ребята. Они хорошо показали себя на юношеском уровне. Участие в универсиаде станет для них очередным шагом вперед», – прокомментировал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Всего в зимней универсиаде примут участие 1613 спортсменов из 54 стран мира. В состав сборной РФ вошли 217 атлетов. Это спортсмены, которые официально представляют высшие учебные заведения. Будет разыграно 85 комплектов медалей по 12 видам спорта.