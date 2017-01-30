слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
30 января 2017
10:11:59

Тольяттинские фигуристы выступят на зимней Универсиаде в Алма-Ате

За награды поборются Софья Евдокимова и Егор Базин. В четверг, 2 февраля, танцевальные пары будут показывать короткую программу, а 4 февраля – произвольную.

Фото: samregion.ru

«Софья и Егор – воспитанники нашего известного тренера Олега Судакова. Это перспективные ребята. Они хорошо показали себя на юношеском уровне. Участие в универсиаде станет для них очередным шагом вперед», – прокомментировал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Всего в зимней универсиаде примут участие 1613 спортсменов из 54 стран мира. В состав сборной РФ вошли 217 атлетов. Это спортсмены, которые официально представляют высшие учебные заведения. Будет разыграно 85 комплектов медалей по 12 видам спорта.




Последние новости Тольятти

30 января
14:36
В Тольятти полыхала фура

В сети появились ФОТО инцидента...

30 января
14:32
В парке Комсомольского района открылся бесплатный каток

Каток очищается с 08:00 до 17:00, так что кататься можно даже во время снегопада...

30 января
13:06
СМИ публикуют подробности пожара на бывшей трикотажной фабрике в Тольятти

В здании не работали системы пожаротушения и оповещения людей...

30 января
12:33
Синоптики прогнозируют -33 в Самарской области

и температурную аномалию значительно ниже климатических норм...

30 января
12:29
Средняя зарплата в Самарской области выросла до 28 412 рублей

Самый высокий уровень доходов у тех, кто занимается финансами...

30 января
12:07
Прокуратура Комсомольского района намерена наказать подрядчика, горе-работники которого разбили новенький XRAY

В ведомстве рассказали подробности этого инцидента...

30 января
11:07
Грипп и ОРВИ начали "валить" целые школы и детсады Тольятти

В мэрии сообщили данные о количестве заболевших детей...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+