Соревнования стартовали в Санкт-Петербурге, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии Тольятти. До 5 февраля будут разыграны медали среди одиночников и спортивных пар, а также в танцах на льду.

В соревнованиях танцоров примет участие и тольяттинский дуэт Ангелина Лазарева — Максим Прокофьев. Короткую программу танцевальные пары покажут 3 февраля.