Соревнования стартовали в Санкт-Петербурге, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии Тольятти. До 5 февраля будут разыграны медали среди одиночников и спортивных пар, а также в танцах на льду.
В соревнованиях танцоров примет участие и тольяттинский дуэт Ангелина Лазарева — Максим Прокофьев. Короткую программу танцевальные пары покажут 3 февраля.
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