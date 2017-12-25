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25 декабря 2017
08:34:18

Тольяттинские фигуристы стали запасными в составе сборной России на чемпионат Европы

Накануне имена отобранных спортсменов назвал исполком Федерации фигурного катания на коньках России. Состав сборной был сформирован по итогам первенства страны, которое только что завершилось в Санкт-Петербурге.

Танцы  на льду представят дуэты Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Места запасных займут Бетина Попова/Сергей Мозгов, а также тольяттинцы Софья Евдокимова/Егор Базин. Наша пара заняла на чемпионате России пятое место.

А европейское первенство пройдет в Москве 17-20 января.




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