На турнире в Алмате Софья Евдокимова и Егор Базин завоевали серебро в танцах на льду. После короткой программы тольяттинский дуэт (тренер – Олег Судаков, Центр спортивной подготовки Самарской области) занимал второе место. Лидерство захватили украинцы Александра Назарова - Максим Никитин, имевшие преимущество в 0,16 балла. После произвольной программы фигуристы из Украины сохранили за собой первое место (165,62 балла), Евдокимова и Базин остались вторыми, завоевав серебро (156, 96 балла).

«Короткий танец нам удался, о чем говорят набранные баллы. Но перед вторым выступлением у меня поднялась температура, даже с утра она была выше 38 градусов. По жребию нам предстояло выходить на лед последними, и во время ожидания я больше всего боялся, что мне станет совсем плохо. Поэтому произвольный танец у нас не очень получился. Тем не менее, мы стали серебряными призерами Универсиады, что очень хорошо», - отметил Егор Базин.

Напомним, что ранее золотую и серебряную медали Универсиады завоевал лыжник Самарской области Валерий Гонтарь, у которого запланировано еще два старта.