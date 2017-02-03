Накануне в Алматы начались соревнования в танцах на льду. Среди 14 пар-участников Тольятти представляет дуэт Софья Евдокимова-Егор Базин. По итогам короткой программы наши спортсмены занимают второе место, уступая лидерам из Украины - Александре Назаровой — Максиму Никитину 0.16 балла. Произвольную программу танцоры откатают 4 января.
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