Накануне в Алматы начались соревнования в танцах на льду. Среди 14 пар-участников Тольятти представляет дуэт Софья Евдокимова-Егор Базин. По итогам короткой программы наши спортсмены занимают второе место, уступая лидерам из Украины - Александре Назаровой — Максиму Никитину 0.16 балла. Произвольную программу танцоры откатают 4 января.