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15 февраля 2018
13:42:37

Тольяттинские фехтовальщики привезли награды из Челябинска

Там прошел из самых престижных турниров в РФ – «Мастер клинка-2018». Участие в соревнованиях принимали представители тольяттинской школы фехтования «Canto Spada». Ребята завоевали 6 медалей на троих - по две каждого достоинства.

Руководитель клуба Михаил Даньшин взял сначала бронзу в "базовом" эшелоне "классической" номинации, что позволило уже в следующих номинациях выходить в "премьер-лигу", затем завоевал золото в премьер-лиге в номинации "длинный меч".

Тренер клуба Михаил Варламов добыл серебро в "базовом" эшелоне в "длинном мече".

И наконец, триумф турнира - самое быстрое восхождение из "базы" в "турнир чемпионов" – студент ТГУ Вадим Захаров. Сначала он взял "золото" в "базе" классике, затем "серебро" уже в "премьер-лиге" в "рапире с дагой" и "бронзу" в премьер-лиге" в "длинном мече". Чем заслужил право выходить в высший эшелон и заработал серьезные баллы в международном рейтинге.

Без лишних слов, только цифры и факты:

22 номинации. 25 клубов. 17 городов. И 70 бойцов со всей России.

Рекордное количество номинаций среди Российских турниров.

Турнир является признанным на международной арене и входит в число рейтинговых турниров бездоспешного исторического фехтования (Historical European Martial Arts).

Фото: Михаил Даньшин




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