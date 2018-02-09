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09 февраля 2018
10:51:00

Тольяттинские экологи против лесной дороги

Вопрос строительства магистрали, соединяющей Автозаводский и Центральный районы, обсудили в  администрации. По мнению экспертов, новая транспортная артерия ставит под угрозу экологическую безопасность лесного массива. Разделенная на две автономные части лесопарковая зона окажется уязвимой перед неблагоприятными факторами окружающей среды.

Тем более дорога будет проходить не только через несколько кварталов «Тольяттинского лесничества», затрагивая молодые деревья на месте сгоревшего леса, но и неизбежно захватит памятник природы регионального значения - «Ставропольский сосняк».

Проблему могло бы решить возведение моста над лесом с сопутствующей инфраструктурой. Такой, прямо скажем, сказочный вариант  предложили в департаменте градостроительной деятельности, но в этом случае неизбежно удорожание проекта как минимум в три раза.

Своё мнение относительно необходимости появления новой автомагистрали, соединяющей Автозаводский и Центральный районы, смогут высказать совершеннолетние жители Тольятти 18 марта в день выборов президента.




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