В горадминистрации рапортуют о скором благоустройстве дворов. Тольяттинцы активно включились в реализацию приоритетного нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В настоящий момент набирает обороты процесс согласования дизайн-проектов.
Так, один из проектов представлен на суд жителей дома 25 на ул. Ставропольская. На пустующей территории появится современная детская площадка с резиновым полимерным покрытием: игровой комплекс с горками, лесенками, каруселью и качелями – для малышей, спортивный «городок» - для детей постарше. Вокруг детской площадки будут установлены скамейки с урнами.
С одобрения жителей старшая по дому поставила свою подпись на эскизе, подтверждая, что проект согласован. Теперь людей интересует другой вопрос – когда он будет воплощен в жизнь. По словам чиновников, все работы должны быть завершены к концу октября текущего года.
Всего по данным властей, в этом году в программу включено 225 дворовых территорий. Заявки, которые не попали в программу в 2017, будут реализованы позже.
Новая набережная включена в обзорный кольцевой туристический маршрут Тольятти...
40-летний житель города еще в марте 2015 рассказывал, что от его дома на улице Матросова похищен автомобиль «LADA KALINA»...
В многоквартирных домах ремонт неработающих лифтов не должен превышать 24 часов...
Такой законопроект разработан ведомством и размещен на сайте нормативных актов...
Программа такова...
Процент акцизных отчислений от продажи алкоголя на конкретной территории будет возвращаться в микрорайон...
О приостановке деятельности объявила "Вектурия"...