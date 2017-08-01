В горадминистрации рапортуют о скором благоустройстве дворов. Тольяттинцы активно включились в реализацию приоритетного нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В настоящий момент набирает обороты процесс согласования дизайн-проектов.

Так, один из проектов представлен на суд жителей дома 25 на ул. Ставропольская. На пустующей территории появится современная детская площадка с резиновым полимерным покрытием: игровой комплекс с горками, лесенками, каруселью и качелями – для малышей, спортивный «городок» - для детей постарше. Вокруг детской площадки будут установлены скамейки с урнами.

С одобрения жителей старшая по дому поставила свою подпись на эскизе, подтверждая, что проект согласован. Теперь людей интересует другой вопрос – когда он будет воплощен в жизнь. По словам чиновников, все работы должны быть завершены к концу октября текущего года.

Всего по данным властей, в этом году в программу включено 225 дворовых территорий. Заявки, которые не попали в программу в 2017, будут реализованы позже.