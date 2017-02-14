слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
14 февраля 2017
10:13:32

Тольяттинские ДПСники вместо штрафов раздавали валентинки

Акцию, приуроченную ко Дню Святого Валентина, сотрудники ГИБДД провели вместе с волонтерами – студентами индустриально-педагогического колледжа.

Фото: отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти

«Любовь и жизнь бесценны. Дорогу выбираешь ты» - именно эта фраза стала основополагающей. Волонтеры напоминали об этом автолюбителям и прохожим, раздавая памятки с правилами дорожного движения. Водителям рекомендовали снижать скорость при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам и обращать внимание на людей, готовящихся к переходу проезжей части. А пешеходам, в свою очередь, напомнили об осторожности и о том, что не стоит рисковать жизнью, переходя дорогу в неположенном месте.




Последние новости Тольятти

14 февраля
10:58
В Самарской области активно займутся воспроизводством молоди стерляди и щуки

Сегодня в губернии откроется новый завод...

14 февраля
10:57
В Тольятти собирают книги для детских больниц

Детские библиотеки Тольятти открывают благотворительный сбор литературы...

14 февраля
10:38
В купе из Тольятти в Москву за тысячу рублей

Купить дешевые билеты можно сегодня, 14 февраля...

14 февраля
9:57
Водителю стало плохо: В Тольятти столкнулись 2 легковушки и маршрутка

На месте ЧП работали спасатели... ФОТО

14 февраля
9:46
Ветреную и снежную погоду сулят синоптики Тольятти на этой неделе

В пятницу мороз снова начнет крепчать...

14 февраля
9:43
Сырный фондю, Раклетт, рёшти и швейцарские десерты

В Тольятти пройдет Неделя швейцарской кухни...

14 февраля
9:35
Следствие просит жителей Самарской области присмотреться к этому типу

Этого мужчину подозревают в изнасиловании девочки...ФОТО

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+