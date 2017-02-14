Акцию, приуроченную ко Дню Святого Валентина, сотрудники ГИБДД провели вместе с волонтерами – студентами индустриально-педагогического колледжа.

Фото: отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти

«Любовь и жизнь бесценны. Дорогу выбираешь ты» - именно эта фраза стала основополагающей. Волонтеры напоминали об этом автолюбителям и прохожим, раздавая памятки с правилами дорожного движения. Водителям рекомендовали снижать скорость при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам и обращать внимание на людей, готовящихся к переходу проезжей части. А пешеходам, в свою очередь, напомнили об осторожности и о том, что не стоит рисковать жизнью, переходя дорогу в неположенном месте.