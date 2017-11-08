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08 ноября 2017
08:58:00

Тольяттинские дорожники поделили между собой городские улицы

В частности, за содержание дорожной сети микрорайонов Федоровка, Жигулевское море и п-ва Копылово теперь отвечает компания "ПКС". Об этом сообщили в горадминистрации. Субподрядчиком в Поволжском и Новоматюшкино выступит компания "ДЖКХ".

Серьезный фронт работ предстоит организации "Экосфера": на обслуживании у нее Южное шоссе, ул. Северная, Заставная, Воскресенская, Борковская, Ботаническая, а также дороги, прилегающие к АВТОВАЗу. В зону ответственности ООО "СТС" попали дороги промкомзоны.

Подрядчикам предстоит наводить порядок на проезжей части, остановках, тротуарах, пешеходных переходах. Кроме того, наносить на дороги горизонтальную разметку, содержать барьерные ограждения и дождеприемные колодцы. Зимнее содержание добавит уборку снега, обработку противогололедными материалами, вывоз снега на специализированные площадки.

Летом дороги необходимо мыть, поливать, очищать от мусора и прибордюрной грязи. Также именно в рамках контракта по содержанию на магистралях города проводится аварийно-ямочный ремонт, добавили в администрации.




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