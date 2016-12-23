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23 декабря 2016
16:15:20

Тольяттинские дети смогут провести зимние каникулы в лингвистическом лагере

Проект лингвистического лагеря существует с 2003 года при поддержке мэрии г.о. Тольятти. Ежегодно более 800 детей из Самарской области и других регионов, а также ближнего и дальнего зарубежья встречаются в Тольятти для проведения каникул в компании  сверстников и иностранных преподавателей.  Особенность проекта в том, что дети от 7 до 17 лет могут познакомиться сразу с двумя из трех предложенных языков: французским, английским или немецким и ощутить себя в межкультурной среде.                                                  

Лингвистический лагерь – уникальная площадка, которая за 13 лет зарекомендовала себя полноценным туристским продуктом и стала визитной карточкой города и Самарской области в целом.

Впервые предстоящей зимой будет организовано 2 смены: с 3 по 9 января в детском оздоровительном лагере «Электроник» и  с 3 по 10 января на базе пансионата «Радуга».

Успешность данного проекта основывается на сотрудничестве 3 партнёров, которые являются соорганизаторами лагеря: «Альянс Франсез Тольятти» и лингвистический центр «Прайм Тайм» создают уникальную коммуникативную методику обучения, а туроператор «Тольятти Визит Центр» формирует интересную досуговую экскурсионную программу.

Таким образом, в программу лагеря входят обучающие занятия и культурные развлекательные мероприятия:  уроки с носителями языка, вокальные и танцевальные мероприятия, театральные постановки, спортивные матчи, кружки по интересам, просмотр зарубежных фильмов и интеллектуальные конкурсы.

Зимний международный лингвистический лагерь – уникальная возможность для детей любого школьного возраста провести незабываемые новогодние каникулы, совместив пребывание на природе на свежем воздухе и уникальные обучающие, а также досуговые языковые программы.

Участники лагеря проживают в комфортных корпусах на территории пансионата «Радуга» и детского оздоровительного лагеря «Электроник» в 3-х, 4-х,    5-и  местных номерах с полноценным 5-ти разовым питанием. По окончании заезда вручается диплом и подарок каждому участнику международного лингвистического лагеря.

Предусмотрены скидки. Заключение договора на лагерь в Альянс Франсез Тольятти (предварительное бронирование мест c 05  октября) по адресу: ул. Юбилейная, 29, оф. 221 тел.: (8482)31-83-77, 8-909-36392-19

Бронируй место в лингвистический лагерь уже сейчас! Заполни анкету и отправь на адрес: elena.nalobina@afrus.ru.  Скачать анкету в лагерь https://vk.com/doc361332408_438483086




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