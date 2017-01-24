Составлен график заездов с мая по сентябрь, сообщает мэрия.
Помимо лечебных процедур школьников ждет организованный досуг, 5-разовое питание и проживание в стационарных корпусах. Волноваться о пропущенных занятиях не стоит — в лагерях работают учителя.
График заездов:
МУП Пансионат Звездный (Лесопарковое шоссе, 85)
с 25.01.2017 по 17.02.2017
с 21.02.2017 по 16.03.2017
с 21.03.2017 по 13.04.2017
с 18.04.2017 по 11.05.2017
ОСП «Электроник-Дубрава» (Ягодинское лесничество)
с 25.01.2017 по 17.02.2017
с 21.02.2017 по 16.03.2017
с 21.03.2017 по 13.04.2017
с 18.04.2017 по 11.05.2017
Чтобы получить путевку, нужно подготовить следующие документы:
— ксерокопия документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка;
— ксерокопия документа, удостоверяющего личность ребенка;
— документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории города;
— справка лечебно-профилактического учреждения по форме 070/У;
— документ, подтверждающий, что ребенок находится в трудной жизненной ситуации (если есть);
— санаторно-курортная карта.
На путевки могут претендовать дети от 6 до 18 лет. Документы нужно принести в одно из отделений Центра социальной помощи семье и детям:
— Автозаводский район — бульвар Орджоникидзе, 16; (8482) 77-37-40;
— Комсомольский район — ул. Никонова, 2; (8482) 79-89-08;
— Центральный район — ул. Карла Маркса, 40; (8482) 70-50-66.
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