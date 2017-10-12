С такими словами юные граждане обратились к водителям. Сотрудники Госавтоинспекции и педагоги Дворца детского и юношеского творчества совместно с ребятами, посещающими секции и кружки, вышли к пешеходному переходу, по которому ежедневно передвигается большое количество школьников.
Дети, одетые в яркую одежду, вместе с ростовыми куклами призывали пешеходов и велосипедистов пересекать проезжую часть строго в установленных местах, рассказывали о том, как важно в вечернее время иметь на своей одежде световозвращающие элементы.
Автолюбители реагировали на происходящее доброжелательно и улыбались в ответ. Большинство уверяли, что всегда пропускают пешеходов и обращают внимание на юных участников дорожного движения.
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