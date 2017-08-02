Сегодня 87-ая годовщина образования Воздушно-десантных войск.

Программа праздника в Тольятти такова: сначала десантники собираются на площади Никонова, утром пройдет панихида и возложение венков к могилам погибших воинов на Баныкинском кладбище. В 10.30 на Площади Свободы состоится торжественное мероприятие с участием первых лиц города. Снова будут цветы, поздравления и вручение благодарственных писем. В полдень - возложение цветов к мемориалу воинов-интернационалистов в Парке Победы Автозаводского района. Следом концертная программа. С 13.00 начнется работа спортивных площадок: силовая тяга, метание ножей, мини-выставка современного и исторического вооружения, «Богатырская застава».

Те, кто хочет праздника с самолетами и парашютами, может отправиться в Самару. Там с 13.30 до 17 на первой очереди набережной пройдет программа, включающая пилотаж Як-52 и выброску парашютистов на воду с самолета Ан-2.

Добавим, сама памятная дата берет начало 2 августа 1930 года, когда десантное подразделение осуществило высадку с самолета для выполнения боевой задачи. Это событие считается днем рождения десантных войск, которые через год начали активно формироваться и внедряться в Красную Армию СССР. Первое время они относились к военно-воздушным войскам, затем – к сухопутным.