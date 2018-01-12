Такие мероприятия стали традицией в городском парламенте. На встречу были приглашены руководители лицеев и гимназий, члены Совета директоров учреждений образования, представители системы дополнительного образования в сфере культуры и спорта, а также городского родительского собрания. Администрацию г.о.Тольятти на мероприятии представляла руководитель департамента образования Елена Пинская. Вместе с председателем Думы Дмитрием Микелем в разговоре о насущных проблемах отрасли приняли участие депутаты Александр Родионов и Ирина Сафронова, по основному месту работы являющиеся руководителями школ.

Круг затронутых в ходе встречи тем оказался широк. В числе обсуждавшихся были такие вопросы, как финансирование, увеличение зарплаты педагогам и персоналу, на который не распространяется действие Указов Президента РФ, задолженность учреждений по оплате за коммунальные ресурсы, благоустройство, наличие на некоторых территориях пивных ларьков близ учебных заведений и др.

Обращаясь к собравшимся, председатель Думы напомнил о том, что твердая позиция депутатского корпуса и конструктивный диалог с главой г.о.Тольятти позволили существенно увеличить в расходной части бюджета средства на повышение зарплаты сотрудникам образовательных учреждений. Это касается как педагогов, жалование которых было проиндексировано на 4% с 1 января 2018 года, так и тех категорий работников школ и детских садов, зарплата которых должна сопрягаться с величиной МРОТ.

Помимо итогов работы речь шла и о совместных планах на перспективу. Например, объединение усилий депутатского корпуса и представителей отрасли образования целесообразно при формировании заявок на благоустройство территорий по программе «Комфортная среда». Ведь территории образовательных учреждений тоже нуждаются в благоустройстве, там необходимо спиливать аварийно опасные деревья, ремонтировать ямы на плоскостных сооружениях и т.д.

Есть смысл использовать механизм программы «Комфортная среда» в устранении упомянутых проблем. Тем более что образовательные учреждения для населения окрестных домов являются своего рода центрами притяжения, площадками проведения массовых мероприятий.

Консолидация необходима и для дальнейших переговоров с областными властями по поводу сети учреждений дополнительного образования. Оптимизация, передача учреждений в региональное подчинение, поиск альтернативных источников финансирования – каким путем пойти, чтобы сохранить систему дополнительного образования в Тольятти? Это тема, к которой предстоит вернуться в ближайшее время.

Что касается встречных предложений депутатскому корпусу, то их, в частности, озвучила директор гимназии № 9, председатель Совета директоров учреждений образования Татьяна Бакулина. Речь пошла о бумажной волоките, связанной с краткосрочной арендой помещений. Пришел фотограф в школу, для съемок использовал в течение часа аудиторию. По существующим расценкам оплатил порядка 150 рублей за аренду и возместил около 60 рублей коммунальных расходов.

А администрации учреждения в связи с его визитом необходимо оформить стопку документов. Проще найти тысячу причин и отказать такого рода арендаторам. Председатель Думы согласился с тем, что бумагооборот в таких случаях разумно было бы уменьшить. Вероятно, необходимо обсудить возможность внесения коррективов в соответствующую нормативную базу...

Намечены и другие конкретные шаги для решения вопросов, обозначенных в ходе общения депутатов с представителями педагогического сообщества и родительской общественности.