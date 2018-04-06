Многие из них являются давними болельщиками, регулярно посещают домашние матчи клуба. Народные избранники направили обращение в Минспорт, а также председателю Совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко с просьбой вернуть тольяттинскую команду в высший дивизион российского хоккея.

Хоккейный клуб «Лада» воспитал большое количество игроков для сборной России, которые были победителями и призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира. Среди них Вячеслав Буцаев, Алексей Ковалёв, Илья Брызгалов, Дмитрий Воробьёв, Марат Калимулин. На играх этого года в корейском Пхёнчхане в составе российской сборной стал Олимпийским чемпионом воспитанник «Лады» Василий Кошечкин.

В текстах обращений отмечается и тот факт, что для команды создана необходимая инфраструктура - домашние игры проводятся в новом ледовом дворце спорта «Лада-Арена», вмещающем 6 тысяч зрителей. Для детской хоккейной школы построен физкультурно-спортивный комплекс с крытым льдом «Труд», ещё один комплекс строится в Комсомольском районе.

Депутаты ходатайствуют о включении «Лады» в КХЛ и в связи с тем, что хоккей в моногороде с населением 700 тысяч человек на протяжении многих десятилетий выполняет важную социальную функцию. Этот вид спорта любят, болеть на матчи приходят семьями в нескольких поколениях. Заполняемость «Лада-Арены» в среднем составляет 91%, это 6-й результат в КХЛ.