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30 марта 2018
07:42:32

Тольяттинские депутаты разрешили строительство железобетонного завода

 Хотя жители были против. В ноябре 2017 года в администрации Комсомольского района прошли публичные слушания по вопросу об изменении правил землепользования и застройки территории речного порта. Граждане инициативу не поддержали. Несмотря на это, депутаты проект одобрили.

Завод построит компания «Флоркон», которая в свою очередь является развитием инженерно-строительной компании «Ромекс», у которой теперь будет своя производственная база в Тольятти. Горожан заверили, что экология Комсомольского района не пострадает.

Выгодное географическое положение города является одной из основных причин для строительства завода. Проект был одобрен санитарно-эпидемиологической экспертизой и получил положительное заключение Роспотребнадзора. Территория речного порта переведена в статус Т-3 (строительная промышленность) для разрешения строительства завода по производству ЖБИ.

Сейчас инициативная группа граждан собирает подписи против строительства объекта. Жители недовольны тем, что пыль от проезда транспорта будет оседать на окнах. И многих беспокоит расположение завода непосредственно на территории речного порта.




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