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10 мая 2017
15:09:37

Тольяттинские "дельцы" заработали на поддельных моторных маслах 1,5 млн

Сотрудники полиции ликвидировали в Тольятти крупномасштабное производство контрафактных моторных масел под брендами известных мировых марок, которые продавались во всех регионах России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Установлено, что фальсифицированная продукция производилась и хранилась в одном из ангаров в промзоне на окраине города. Она сбывалась под брендами известных мировых производителей во всех регионах страны. В производственных и складских помещениях во время обысков нашли 120 пластиковых ёмкостей с контрафактным моторным маслом, около 300 металлических 200-литровых бочек с горючим, этикетки различных фирм, устройства для опломбирования и нанесения маркировки, добавила Волк.

По итогам экспресс-анализа изъятая продукция признана не соответствующей оригиналам. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного компаниям-правообладателям, превышает 1,5 млн руб.




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