По данным горадминистрации, сегодня в Тольятти проживает 404 участника Великой Отечественной войны, 3 835 тружеников тыла и 47 человек, переживших блокаду Ленинграда. В мирное время многие из этих людей участвовали в строительстве нашего города.

Юбиляры получили подарки и поздравления от Президента, губернатора Самарской области и главы Тольятти. Сотрудники администрации съездили в гости и к другим ветеранам, чтобы вручить им продуктовые наборы к празднику.

По признаниям участников войны, подарки на День Победы — это далеко не самое главное. Намного больше ветераны ценят возможность поделиться фронтовыми историями с молодым поколением.