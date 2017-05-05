По данным горадминистрации, сегодня в Тольятти проживает 404 участника Великой Отечественной войны, 3 835 тружеников тыла и 47 человек, переживших блокаду Ленинграда. В мирное время многие из этих людей участвовали в строительстве нашего города.
Юбиляры получили подарки и поздравления от Президента, губернатора Самарской области и главы Тольятти. Сотрудники администрации съездили в гости и к другим ветеранам, чтобы вручить им продуктовые наборы к празднику.
По признаниям участников войны, подарки на День Победы — это далеко не самое главное. Намного больше ветераны ценят возможность поделиться фронтовыми историями с молодым поколением.
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