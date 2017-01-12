Два гражданина занимались незаконной ловлей раков на Волге у Федоровки и были пойманы полицией. Чтобы избежать ответственности мужчины заплатили взятку государственному инспектору Средневолжского управления Федерального агентства по рыболовству.

За 30 тысяч рублей чиновник дал указание своему коллеге не задерживать нарушителей закона и не заводить дело. Однако коррупционера разоблачили, признав виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Приговором суда ему назначен штраф в размере 950 тысяч рублей.