Два гражданина занимались незаконной ловлей раков на Волге у Федоровки и были пойманы полицией. Чтобы избежать ответственности мужчины заплатили взятку государственному инспектору Средневолжского управления Федерального агентства по рыболовству.
За 30 тысяч рублей чиновник дал указание своему коллеге не задерживать нарушителей закона и не заводить дело. Однако коррупционера разоблачили, признав виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Приговором суда ему назначен штраф в размере 950 тысяч рублей.
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"
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