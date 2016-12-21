25 декабря на матче "Лада" - "Северсталь" пройдет традиционная акция «ЛАДная игрушка». Все желающие могут принести с собой мягкую игрушку, которую после финальной сирены смогут бросить на лед. Все игрушки будут переданы в детский дом «Единство».

Как рассказали в хоккейном клубе «Лада», для участия в акции нужно соблюдать несколько правил: игрушки должны быть новыми и упакованными, бросать игрушку нужно будет со своего места и только после завершения игры.

В клубе добавили, что не стоит переживать, если ваша игрушка не долетит до ледовой площадки - работники «Лада Арены» доставят ее до пункта назначения.