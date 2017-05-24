В облстной прокуратуре уточнили, что уголовное дело было возбуждено после проверки тольяттинскими коллегами открытой площадки в Комсомольском районе по промывке цистерн и танкоконтейнеров для транспортировки химических продуктов. Проверка проводилась по информации, распространенной в СМИ.

"В ходе проверки деятельности ООО "КонтейнерРемСтрой" выявлены грубые нарушения требований законодательства при обращении с опасными веществами, в результате чего допущен пролив химического вещества "фенол" в почву", — подчеркнули в прокуратуре Самарской области.

Материалы проверки прокурор города направил в Центральный межрайонный следственный отдел г. Тольятти СК РФ. Следственными органами было возбуждено уголовное дело. Ход его расследования взят прокуратурой города на контроль.